Прокуратура Гороховецкого района провела проверку соблюдения миграционного законодательства. Как...

Прокуратура Гороховецкого района провела проверку соблюдения миграционного законодательства.Как оказалось, 9 декабря прошлого года ЗАГС Ленинского района в Нижнем Новгороде зарегистрировал брак между жительницей Гороховца и гражданином Азербайджана.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в нарушение требований законодательства брак нес фиктивный характер, совместно проживать супруги не планировали, а целью его заключения являлось получение гражданином Азербайджана регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации.За заключение брака женщина получила 30 тысяч рублей.В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании брака незаконным и аннулировании записи о нем. Требования прокурора удовлетворены.Фото: https://pixabay.com/ru/