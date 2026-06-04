С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд.

В следственном отделе по г. Александров завершено расследование в отношении бывшего директора государственного учреждения соцобслуживания в Киржаче (1959 г.р.) по двум эпизодам, квалифицированным по ч. 3 ст. 290 УК РФ.По версии следствия, в 2025 году обвиняемая по сговору с риелтором выбрала двух пожилых инвалидов, добилась их согласия на признание нуждающимися в жилье и оформила с администрацией договоры аренды земельных участков для последующей переуступки третьим лицам.Она передала риелтору персональные данные без письменного согласия, организовала встречи и подготовку документов, в том числе акты о 5 кв.м жилой площади на человека.После передачи прав в июне и ноябре 2025 года риелтор передал ей 50 и 100 тыс. рублей в кабинете. Автомобиль CHANGAN обвиняемой арестован (около 2 млн руб).Фигурантка вину не признала и отказалась давать показания. Следствие опирается на показания свидетелей, очные ставки, материалы УФСБ, изъятую документацию и иные доказательства.Она уволилась по собственной инициативе в ходе следствия.