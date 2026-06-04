Владимирская область продолжает активно участвовать в улучшении городской среды, направив десять заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов по её созданию. Этот шаг подчеркивает

Владимирская область продолжает активно участвовать в улучшении городской среды, направив десять заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов по её созданию. Этот шаг подчеркивает стремление региона к развитию комфортных и привлекательных пространств для своих жителей. Об этом сообщили в облправительстве. Конкурс проводится по поручению Президента России с 2018 года и ежегодно объединяет города с населением до