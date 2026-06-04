Влюблённые из Красной Горбатки, Владимира и Мурома примут участие в III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Они скрепят свой союз среди более чем 100 пар со всей страны

Влюблённые из Красной Горбатки, Владимира и Мурома примут участие в III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Они скрепят свой союз среди более чем 100 пар со всей страны на одновременной свадебной церемонии. Масштабное событие состоится в Москве, 8 июля, в День семьи, любви и верности. Среди зарегистрировавшихся пар – преподаватели из Красной Горбатки Иван