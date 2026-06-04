С 2 по 4 июля Владимирский академический театр драмы станет площадкой для гастролей русскоязычных зарубежных театров. Эти выступления пройдут в рамках фестиваля «Мир русского театра». Об

С 2 по 4 июля Владимирский академический театр драмы станет площадкой для гастролей русскоязычных зарубежных театров. Эти выступления пройдут в рамках фестиваля «Мир русского театра». Об этом сообщили в пресс-службе театра. На малой сцене театра выступят коллективы из Швейцарии, Испании и Италии, которые представят свои спектакли на русском языке. Начало всех представлений запланировано на 18:00.