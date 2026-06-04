Сервис позволяет сравнить условия и подать заявление онлайн.

С начала года жизненной ситуацией «Отдых и оздоровление детей» на портале Госуслуги воспользовались более 300 тыс. раз. Сервис помогает подобрать смену, сравнить условия и подать заявление онлайн.На платформе собрано свыше 9 тыс. лагерей — спортивных, туристических, языковых, творческих и оздоровительных. Они сгруппированы по типам, например «у воды», «спортивный», «санаторий».В карточках указаны адрес, возрастная группа, наличие медобслуживания, инфраструктура, меры безопасности и стоимость. Можно заранее проверить, есть ли врач, обработка от клещей или охрана.Отдельный раздел объясняет меры поддержки: кто имеет право на льготные или бесплатные путевки и какие нужны документы. Есть интерактивная карта и советы по сбору вещей. Портал развивается в рамках нацпроекта «Экономика данных».