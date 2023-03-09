Большинство жителей улицы высказалось против смены названия.

Мэрия Владимира решила не переименовывать улицу Усти-на-Лабе. Вопрос рассматривался на топонимической комиссии.Как указано в протоколе, большинство жителей улицы высказалось против смены названия.Напомним, что после начала боевых действий на Украине город-побратим Усти-над-Лабем (Чехия), в честь которого назван квартал, в одностороннем порядке разорвал дружеские отношения. После этого партия «Родина» предложила переименовать улицу Усти-на-Лабе в Донбасскую, но идея так иНапомним, что с чешским городом Владимир связывали добрые отношения ещё с середины 1960-х годов. С 1975-го в областном центре есть улица Усти-на-Лабе, а парк «Дружба» назван в честь партнёрства Владимирской и Северо-Чешской областей. Многие десятилетия муниципалитеты обменивались делегациями по экономике, культуре и образованию. Теперь партнёрские отношения закончились.