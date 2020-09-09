В результате бездействия управляющей компании нарушено право жителей на благоприятную окружающую среду.

По требованию Ковровской городской прокуратуры на управляющую компанию возложена обязанность оборудовать контейнерную площадку. Сообщили в областном надзорном ведомстве.Установлено, что на контейнерной площадке на улице Еловой, д.84/2 Коврова отсутствует ограждение. В результате бездействия ООО «УМД «Континет», осуществляющего управление данным домом, нарушено право жителей на благоприятную окружающую среду, санитарно-эпидемиологическое благополучие и экологическую безопасность. В этой связи прокурором в суд направлено исковое заявление. Его требования удовлетворены в полном объеме, суд возложил на управляющую организацию обязанность в течение двух месяцев установить на контейнерной площадке ограждение.