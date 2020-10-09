В Богородице-Рождественском монастыре города Владимира начался ремонт. Область готовиться к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя, полководца и политика Александра Невского. 11 лет князь правил Владимиром, и первоначально его прах был захоронен в стенах одного из самых древних монастырей России.

В Богородице-Рождественском монастыре города Владимира начался ремонт. Область готовиться к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя, полководца и политика Александра Невского. 11 лет князь правил Владимиром, и первоначально его прах был захоронен в стенах одного из самых древних монастырей России.Древний монастырь залечивает раны: времени ( ему больше 8 веков) и вандалов. Больше года митрополит Владимирский и Суздальский Тихон пытался достучаться до властей - памятник истории надо спасать. Предпроектные исследования помогла сделать Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия области, а средства на ремонт, по словам игумена Кирилла, собирали всем миром.Кирилл (Сурков), игумен Богородице-Рождественского мужского монастыря:- Обители денег найти денежные средства на ремонт не представлялось возможным, так как областного финансирования на ремонт объекта не было отпущено. Поэтому финансовая помощь была оказана Московским отделением Императорского православного Палестинского Общества. Председателем которого является Олег Васильевич Шабуневич.Ремонт на контроле и госинспекции по охране культурного наследия. Там обращают внимание -работыведет реставрационная фирма слицензиейМинистерства культуры .Михаил Иванов, начальник государственной инспекции по охране памятников культурного наследия администрации области:- Эти работы сейчас осуществляютсяна основание документов и под контролем Госинспекции.У нас есть такая технология проверки таких работ.Восстановительные работы начали со стен ограды монастыря. Пока делают косметический ремонт. Средств на полномасштабную реставрацию, несмотря на просьбы департамента культуры области и епархии Владимирской и Суздальской, Министерство культуры не выделило.Кирилл (Сурков), игумен Богородице-Рождественского мужского монастыря:- В 2020 году будет оштукатурен и покрашен 1 этаж собора, а в 2021 году стены обители с использованием материалов , разорешенных госинспекцией.Богородице-Рождественский монастырь для России имеет огромноезначение. Это самая древняя святая обитель на Руси. Александр Невский княжил во Владимире с 1252 по 1263 годы. Здесь жев монастыре он нашел упокоение.400 летпрах святого князянаходился здесь,пока не был перенесен в 1724 году Петром Первым в Санкт-Петербург. В следующем году будет отмечаться 800-летие со дня рождения великого полководца и политика. Областной центр станет одним из местпроведения празднования.Дело чести - привести в порядок места, связанные с национальным героем, говорят в епархии. Монастырь обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь в восстановлении памятника культуры.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.