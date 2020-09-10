Лося, прогуливавшегося утром по улицам одного из районов Москвы, доставят в национальный парк Лосиный остров. Для этого животное планируют временно обездвижить. Рогатого гостя заметили ..

Лося, прогуливавшегося утром по улицам одного из районов Москвы, доставят в национальный парк "Лосиный остров". Для этого животное планируют временно обездвижить.Рогатого гостя заметили жители домов на 1-й Владимирской улице в Перово. Сохатый спокойно гулял под окнами и вышел на проезжую часть дороги, где его попытался остановить полицейский. Вскоре ему на помощь прибыли сотрудники МЧС, столичного департамента природопользования и самого парка "Лосиный остров", сообщает интернет-издание "".