Организованная компанией «Ростелеком Контакт-центр» горячая линия поддержки клиентов KDL, одной из крупнейших сетей медицинских лабораторий в России, с июня по декабрь 2020 года обработала

Организованная компанией «Ростелеком Контакт-центр» горячая линия поддержки клиентов KDL, одной из крупнейших сетей медицинских лабораторий в России, с июня по декабрь 2020 года обработала около 250 тысяч обращений желающих пройти тестирование на коронавирус. Линия поддержки начала работу в конце мая 2020 года на площадке «Ростелеком Контакт-центра» в Чебоксарах. С началом тестирования линия клиентской поддержки «Ростелеком