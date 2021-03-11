Теперь ему грозит уголовное наказание.

Житель Александрова проник в чужой дом и ударил лопатой полицейского.В городской суд передано уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в незаконном проникновении в жилище и применении насилия в отношении представителя власти.Злоумышленник подумал, что его преследуют неизвестные лица, разбил окно, забрался в дом и спрятался в печь. Полицейский, который прибыл на вызов хозяина, попытался вытащить непрошенного гостя из печи, но в ответ получил несколько ударов лопатой.Теперь подозреваемому грозит уголовное наказание.