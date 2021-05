Оказалось, ориентироваться нужно, в первую очередь, не на цену.

«Перед началом исследования Роскачество провело опрос потребителей и узнало, готовы ли они пожертвовать качеством звука колонок ради мобильности устройства. Результаты показали, что пользователи отдают предпочтение звуку, а не мобильности: 72,9% респондентов не хотят легко переносимые девайсы с плохим качеством звучания.Исследование Роскачества выявило, что среди самых легких и удобных для переноски устройств качество звука может очень отличаться от модели к модели. При выборе портативных колонок не полагайтесь только на вес и прочность девайса», - советует Станислав Полубинский, директор департамента аналитики Роскачества.Если вы планируете брать колонку в путешествие или часто с ней передвигаться, то лучше выбрать легкую и компактную модель (до 500 г). Для этого подойдут JBL GO 3, Sony SRS-XB23, LG XBOOM Go PL2 или JBL Clip 4. За исключением XBOOM Go PL2 -они также подойдут и для небольших вечеринок. Если же проблема транспортировки остро не стоит, то можно подобрать более тяжелые и габаритные девайсы, которые, чаще всего, смогут дать более качественный и громкий звук.Лучшим выбором здесь станет Sony SRS-XB43, а как альтернатива – зарекомендовавшие себя модели прошлых лет: Fender Newport или Marshall Kilburn II. Для удобной сортировки используйте фильтры рейтинга Роскачества, а если по каким-то причинам портативные колонки вам не подходят, всегда можно посмотреть колонок для дома.