Сороковой фестиваль биатлона «Владимирская земля – XXI век» состоится 18-20 июля в Судогодском районе. Соревнования пройдут на базе спорткомплекса «Высокуша» в поселке Ильино, сообщает

Сороковой фестиваль биатлона «Владимирская земля – XXI век» состоится 18-20 июля в Судогодском районе. Соревнования пройдут на базе спорткомплекса «Высокуша» в поселке Ильино, сообщает пресс-служба регионального правительства. Фестиваль проходит с 1986 года. На юбилейные соревнования приедут атлеты от 7 до 79 лет как из Владимирской области, так и из других регионов страны. Программа составлена из