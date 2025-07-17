В управлении МЧС России по Владимирской области состоялся межведомственный брифинг по теме безопасности граждан на водоемах с участием регионального СК РФ. По состоянию на 17 июля, с начала

В управлении МЧС России по Владимирской области состоялся межведомственный брифинг по теме безопасности граждан на водоемах с участием регионального СК РФ. По состоянию на 17 июля, с начала купального сезона в области 13 человек погибли на водоемах. Как сообщила старший помощник руководителя ведомства Евгения Горина, по всем трагическим случаям следователи провели или продолжают проводить проверки.