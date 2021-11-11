Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Романа Владимировича, просят звонить по телефонам, указанным в ориентировке.

Во Владимирской области с 3 ноября безуспешно ищут 39-летнего Романа Жеребчикова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».Известно, что он пропал во Владимире. Рост - 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет в чёрную куртку, коричневые брюки с карманами и чёрные кроссовки.«Нужна помощь добровольцев. Может находиться в вашем районе», - подчёркивают волонтёры.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Романа Владимировича, просят звонить по телефонам, указанным в ориентировке.