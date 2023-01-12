Мэрия города отмечает, что причиной стал износ теплосетей.

В Коврове из-за аварии на теплотрассе без горячей воды и тепла остались 50 домов. Прорыв произошёл днём 11 января.Мэрия города отмечает, что причиной ЧП стал износ теплосетей. Восстановлением теплоснабжения занялись аварийные бригады «Владимиртеплогаза». Коммунальщики принялись откачивать воду и менять поврежденный участок трубы. Кроме жилых домов, отопление и горячая вода отключены в двух детских садах, спортивной и образовательной школах.«Тепло планируют подать сегодня до конца дня», - уточняют коллеги из издания .Напомним, что неделю назад во Владимире из-за дефектов на коммуникациях