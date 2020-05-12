Создатели сериала обрадовали фанатов. Обещанный спецвыпуск
ситкома Друзья в скором времени доснимут.
Создатели сериала обрадовали фанатов. Обещанный спецвыпуск
ситкома "Друзья" в скором времени доснимут.
Об этом заявил Боб Гринблатт, представитель корпорации Warner
Media. По его словам, работа над новым эпизодом завершится к концу лета. Гринблатт
очень надеется, что артисты смогут появяться на площадке.
Напомним, о спецвыпуске культовой теленовеллы "Друзья"
заговорили еще в феврале 2020 года. Поклонники ждали его долгих 16 лет, поэтому
весть о скором воссоединении любимых во всем мире персонажей стала резонансной.
Сообщалось, что 60-минутный эпизод снимут специально для
платформы HBO Max. В проекте примут участие главные звезды сериала "Друзья": Дженнифер
Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.
Поговаривают, что знаменитости выступят не только в роли актеров, но и в
качестве исполнительных продюсеров.
21 Апр 2020 в 10:01 PDT
К сожалению, из-за пандемии коронавируса COVID-19 съемки
теленовеллы пришлось заморозить. Создатели опасались, что карантин может поставить крест на проекте, ведь собрать и без того очень занятых звезд шоу
вместе крайне сложно. Боб Гринблатт добавил, что первоначально работу над
спецвыпуском планировалось отложить всего на месяц, может два, однако
эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. Напомним, можно смотреть онлайн на видеосервисе .