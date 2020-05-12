Создатели сериала обрадовали фанатов. Обещанный спецвыпуск ситкома Друзья в скором времени доснимут.

Создатели сериала обрадовали фанатов. Обещанный спецвыпускситкома "Друзья" в скором времени доснимут.Об этом заявил Боб Гринблатт, представитель корпорации WarnerMedia. По его словам, работа над новым эпизодом завершится к концу лета. Гринблатточень надеется, что артисты смогут появяться на площадке.Напомним, о спецвыпуске культовой теленовеллы "Друзья"заговорили еще в феврале 2020 года. Поклонники ждали его долгих 16 лет, поэтомувесть о скором воссоединении любимых во всем мире персонажей стала резонансной.Сообщалось, что 60-минутный эпизод снимут специально дляплатформы HBO Max. В проекте примут участие главные звезды сериала "Друзья": ДженниферЭнистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.Поговаривают, что знаменитости выступят не только в роли актеров, но и вкачестве исполнительных продюсеров.21 Апр 2020 в 10:01 PDTК сожалению, из-за пандемии коронавируса COVID-19 съемкителеновеллы пришлось заморозить. Создатели опасались, что карантин может поставить крест на проекте, ведь собрать и без того очень занятых звезд шоувместе крайне сложно. Боб Гринблатт добавил, что первоначально работу надспецвыпуском планировалось отложить всего на месяц, может два, однакоэпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. Напомним, можно смотреть онлайн на видеосервисе .