На заседании регионального правительства в понедельник, 14 июля 2025 года, губернатор Владимирской области Александр Авдеев представил коллегам нового исполняющего обязанности руководителя областного Минздрава.

На заседании регионального правительства в понедельник, 14 июля 2025 года, губернатор Владимирской области Александр Авдеев представил коллегам нового исполняющего обязанности руководителя областного Минздрава. Отныне руководить ведомством будет первый заместитель министра здравоохранения Тамара Томаева.Как рассказал губернатор в своём Александр Авдеев, Тамара Шамильевна родилась и выросла в Северной Осетии. Там она также трудилась в системе здравоохранения, проявила хорошие профессиональные качества, добилась выдающихся результатов в работе и прошла путь до первого заместителя министра здравоохранения республики.«Задачи перед нашей системой здравоохранения, министерством, очень большие. Много вопросов решено либо находится в процессе решения, много ещё предстоит решить. Есть к чему приложить свои умения, таланты, энергии, силы. Поэтому желаю Тамаре Шамильевне поддержки коллектива и успехов в этой непростой работе», – написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.