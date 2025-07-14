82% положительно относятся к стажировкам студентов.

82% опрошенных жителей ЦФО положительно относятся к стажировкам студентов в своих компаниях, и около 66% считают, что такую практику одобряют их работодатели, следует из опроса ВТБ*. Респонденты отмечают в таких коллегах как плюсы, среди которых энергичность и целеустремленность, так и недостатки – такие как неопытность, непредсказуемость и необходимость в наставничестве.Большинство опрошенных отмечают, что в их компаниях готовы нанимать студентов с разным уровнем образования. Четверть отметили, что среди стажеров или коллег есть учащиеся на программах среднего специального образования, 25% — с неполным высшим, а 20% - бакалавры. Только 5% опрошенных указали, что их работодатели отдают приоритет кандидатам с магистерской подготовкой. Как показало исследование банка, для 21% респондентов уровень образования стажеров или коллег-студентов не имеет значения.По мнению жителей ЦФО, основными преимуществами студентов являются высокая энергия и мотивация (64%), способность приносить свежие идеи и креативность (44%), а также гибкость и адаптивность (36%). Кроме того, каждый четвертый отмечает перспективу долгосрочного сотрудничества.Одновременно 63% опрошенных отметили недостаток опыта и непредсказуемость молодых сотрудников, 51% — высокую текучесть кадров, 37% — потребность в организации наставничества для юных коллег. Треть указали, что студенты не всегда бывают доступны в рабочее время из-за совмещения учебы и работы.Для успешной интеграции студентов в рабочий процесс более половины респондентов считают необходимым создание программ наставничества и специализированных курсов погружения в профессию, а также предоставление гибкого рабочего графика. Более 45% опрошенных подчеркнули важность регулярной обратной связи, а 35% выделили систематическую оценку результатов работы. Среди других востребованных мер — введение студентов в корпоративную культуру для стажеров и участие в командных проектах — их эти опции отметила четверть россиян.* Опрос был проведен с 20 по 25 мая по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.