В Александрове расследуется дело о жестоком убийстве несовершеннолетней. По факту гибели девушки-подростка возбудили уголовное дело.

В Александрове расследуется дело о жестоком убийстве несовершеннолетней. По факту гибели девушки-подростка возбудили уголовное дело. Подробности – vladaif.ruНе вернулась и МосквыВ Александрове возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой жительницы города Киржач, сообщает Следком региона.По предварительной версии следователей, 17-летняя потерпевшая не вернулась домой после проездки в Москву.Почти сутки отец пытался отыскать дочку самостоятельно. Когда поиски не увенчались успехом, пошел в правоохранительные органы.«11 июля в полицию с заявлением о безвестном исчезновении дочери обратился местный житель. Сотрудники полиции приступили к поисковым мероприятиям. Спустя несколько часов в ходе осмотра местности в одном из микрорайонов города полицейские обнаружили тело девушки со следами насильственной смерти», - рассказали в УМВД России по Владимирской области.В Следкоме уточнили, что труп был найден на территории микрорайона Красный Октябрь города Киржача.Как сообщил источник «33Live.Ru», скорее всего, девушку изнасиловали. И сделал это мужчина, который ранее отбывал срок за аналогичное преступление. После совершенного он придушил жертву своей кофтой и бросили умирать в канаве с водой – буквально в 300 метрах от ее дома. Смерть несовершеннолетней наступила от асфиксии в результате утопления.Затем злоумышленник выбросил вещи подростка, которые тем же утром обнаружила случайная прохожая и отнесла в полицию. Куда спустя непродолжительное время обратился отец потерпевшей и опознал их.Сэкономила на жизниОтыскать злоумышленника удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. На кадрах было зафиксировано, как мужчина преследуют потерпевшую.Мужчину задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый местный житель 1985 года рождения.«Он заметил идущую пешком несовершеннолетнюю, проследовал за ней и совершил нападение», - уточнила помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина.Как стало известно со слов нашего источника, в тот вечер потерпевшая приехала из Москвы около полуночи вместе с подругой. Девушки вызвали такси. Вероятнее всего, пытаясь сэкономить, подросток вышла из машины неподалеку от дома, где ее и заметил нетрезвый подозреваемый.В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. В тот же день суд избрал к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела находится на контроле Центрального аппарата СКР.