Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав многодетной семьи из города Меленки.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав многодетной семьи из города Меленки. Об этом сообщила СУ СКР по региону.Известно, что ещё в 2020 году в Меленках льготной категории граждан выделили земельные участки, к которым не были проложены подъездные пути и инженерные коммуникации. В итоге многодетная семья не смогла начать строительство дома.Отмечается, что после обращения в суд водопроводные сети всё-таки ввели в эксплуатацию, однако дорог к участкам до сих пор нет.«В СУ СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.