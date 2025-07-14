Во Владимирской области стартовала реализация положений федерального закона о защите и сохранении русского языка.

Согласно новому закону вся визуальная информация, включая вывески, названия жилых комплексов, рекламные материалы, а также описания товаров и их характеристик, теперь должна быть оформлена исключительно на русском языке с возможным дублированием на языках народов России. Новая норма не будет распространяться на товарные знаки.Во Владимирской области стартовала реализация положений федерального закона о защите и сохранении русского языка.Законом устанавливаются следующие положения:- закрепляются гарантии сохранения культурной самобытности всех народов и этнических общностей, этнокультурного и языкового многообразия;- защита и поддержка государственного языка способствуют приумножению и взаимообогащению духовной культуры народов, сохранению общероссийской гражданской, культурной и языковой идентичности;- уточняются пределы компетенции федеральных органов государственной власти в части создания условий для популяризации русского языка;-устанавливаются обязательность использования русского языка как государственного языка в коммерческом обозначении, за исключением фирменного наименования.«Новый закон направлен, прежде всего, на укрепление статуса русского языка, но при этом сохраняет баланс между культурной идентичностью и бизнес-интересами. Главное — сделать информацию максимально понятной для всех жителей России», - отметил депутат Госдумы Игорь Игошин.