Как разглядеть красивое в обычном? Зависит ли качество снимка от уровня техники? Что отличает любителя фотодела от профессионала? Смотрите специальный выпуск проекта «Подкаст на Шестом»,

Как разглядеть красивое в обычном? Зависит ли качество снимка от уровня техники? Что отличает любителя фотодела от профессионала? Смотрите специальный выпуск проекта «Подкаст на Шестом», посвящённый Дню фотографа с почётным членом Союза фотохудожников России Сергеем Скуратовым. Присоединяйтесь к нам в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!