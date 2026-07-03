В торжественном зале ВлГУ собрались лучшие выпускники владимирских школ – медалисты. 314 учеников в этом году окончили 11 класс с красными аттестатами и знаками отличия. За последние

В торжественном зале ВлГУ собрались лучшие выпускники владимирских школ – медалисты. 314 учеников в этом году окончили 11 класс с красными аттестатами и знаками отличия. За последние несколько лет медалистов стало больше, для сравнения: шесть лет назад их было 202. Для подтверждения звания «круглого отличника» с 2019 года нужно не только иметь все пятерки в