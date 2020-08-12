Представитель Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на протесты в Белоруссии. Политик пригрозил властям страны серьезным наказанием за насилие в отношении демонстрантов.

Представитель Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на протесты в Белоруссии. Политик пригрозил властям страны серьезным наказанием за насилие в отношении демонстрантов.Массовые беспорядки начались в городах Белоруссии вечером 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента. С большим отрывом победил действующий лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, его поддержали 80% избирателей.Многие граждане обвинили власти страны в фальсификации итогов голосования. Они потребовали, чтобы были проведены повторные выборы – честные и справедливые. Чтобы привлечь внимание руководство Белоруссии, люди вышли на улицы.Мирная демонстрация обернулась кровавым побоищем. В результате столкновения с силовиками пострадали десятки простых граждан. Во время протестов милиционеры использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и дубинки.Евросоюз не смог остаться в стороне. Жозеп Боррель заявил, что власти Белоруссии применяют "непропорциональное насилие" в отношении демонстрантов. Против лиц, ответственных за незаконные задержания, будут приняты санкции.Представитель ЕС отметил, что избирательный процесс не соответствовал международным правилам: на участках не было независимых наблюдателей. Это говорит о том, что прошедшие выборы президента Белоруссии были "несвободными и несправедливыми".