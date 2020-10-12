Ребёнка, потерявшегося во Владимирской области, нашли живым. Напомним, 8-летний мальчик ушел на прогулку в одной из деревень Гусь-Хрустального района 11 октября, но домой так и не вернулся. 12

Ребёнка, потерявшегося во Владимирской области, нашли живым. Напомним, 8-летний мальчик ушел на прогулку в одной из деревень Гусь-Хрустального района 11 октября, но домой так и не вернулся. 12 октября на территории всего района начались масштабные поиски, планировалось создание оперативного штаба для добровольцев-поисковиков. Но к 16:00 работы приостановили, а во всех соцсетях поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт” появилась