Алена Водонаева ненавидит полных людей. Ей неприятен вид пышнотелых дам и господ. Между тем экс-участница телестройки очень уважает продюсера Максима Фадеева.

Алена Водонаева ненавидит полных людей. Ей неприятен вид пышнотелыхдам и господ. Между тем экс-участница телестройки очень уважает продюсера МаксимаФадеева."Без шуток. Я не хочу заходить в бассейн. Я не захожу в водус полными людьми. У меня есть полные друзья. Конечно, я дружу с людьми, невыбирая их по внешнему виду. Но я брезгливый человек. Я не буду заходить в водус полным человеком точно также, как я не буду заниматься сексом с полнымчеловеком", – сказала Алена Водонаева.Алена еще раз подчеркнула, что просто общаться с человеком с лишнимвесом может, но сексуально такие люди ее не привлекают. После звезда телестройкиотметила,что в будущем может все измениться. Возможно, в ее жизни появится мужчина, длякоторого она сделает исключение.внезапно вспомнила о прославленномпродюсере Максиме Федееве. Музыкальный менеджер с переменным успехом борется с ненавистными килограммами."Что будет дальше мы не знаем. Вдруг я, например, завтра проснусь и захочу быть с Максимом Фадеевым. Он такой же пухленький. Кстати, мне нравится Фадеев", – отметила в ютуб-шоу.9 Дек 2019 в 1:01 PSTЭкс-участница шоу "Дом-2" отметила, что занимает сторонупродюсера в разгоревшемся не так давно конфликте с экс-сотрудниками лейбла MALFA. Напомним, МаксимФадеев со скандалом расторг контракты с артистами собственного продюсерскогоцентра Олегом Майами и певицей Наргиз Закировой. После музыкальный менеджерраспустил весь коллектив лейбла, чтобы начать работу с нуля.