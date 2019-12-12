Алена Водонаева ненавидит полных людей. Ей неприятен вид пышнотелых
дам и господ. Между тем экс-участница телестройки очень уважает продюсера Максима
Фадеева.
Алена Водонаева ненавидит полных людей. Ей неприятен вид пышнотелых
дам и господ. Между тем экс-участница телестройки очень уважает продюсера Максима
Фадеева.
"Без шуток. Я не хочу заходить в бассейн. Я не захожу в воду
с полными людьми. У меня есть полные друзья. Конечно, я дружу с людьми, не
выбирая их по внешнему виду. Но я брезгливый человек. Я не буду заходить в воду
с полным человеком точно также, как я не буду заниматься сексом с полным
человеком", – сказала Алена Водонаева.
Алена еще раз подчеркнула, что просто общаться с человеком с лишним
весом может, но сексуально такие люди ее не привлекают. После звезда телестройки
отметила,
что в будущем может все измениться. Возможно, в ее жизни появится мужчина, для
которого она сделает исключение.
внезапно вспомнила о прославленном
продюсере Максиме Федееве. Музыкальный менеджер с переменным успехом борется с ненавистными килограммами.
"Что будет дальше мы не знаем. Вдруг я, например, завтра проснусь и захочу быть с Максимом Фадеевым. Он такой же пухленький. Кстати, мне нравится Фадеев", – отметила в ютуб-шоу.
9 Дек 2019 в 1:01 PST
Экс-участница шоу "Дом-2" отметила, что занимает сторону
продюсера в разгоревшемся не так давно конфликте с экс-сотрудниками лейбла MALFA. Напомним, Максим
Фадеев со скандалом расторг контракты с артистами собственного продюсерского
центра Олегом Майами и певицей Наргиз Закировой. После музыкальный менеджер
распустил весь коллектив лейбла, чтобы начать работу с нуля.