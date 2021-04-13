Победителя выберут в августе.

Мэрия Владимира объявила о старте конкурса на лучший дом среди многоэтажек областного центра.Определять победителя будут в два этапа. На первом три участника проходят отбор и попадают в финал. Итоги конкурса подведут в августе 2021 года.Победители награждаются дипломами.Горадминистрацией установлены следующие критерии:- техническое cостояние общедомового имущества,- состояние и содержание придомовой территории,- наличие энергосберегательных мероприятий,- раздельный сбор мусора, наличие контейнерной площадки закрытого типа,- наличие плана мероприятий, направленного на улучшение качества проживания,- отсутствие задолженности за ЖКУ.Власти уверены, что традиционный городской конкурс стимулирует повышение качества содержания МКД, пропагандирует лучший опыт по управлению многоквартирными домами, а в результате улучшаются условия жизни владимирцев.