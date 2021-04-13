Победителя выберут в августе.
Мэрия Владимира объявила о старте конкурса на лучший дом среди многоэтажек областного центра.
Определять победителя будут в два этапа. На первом три участника проходят отбор и попадают в финал. Итоги конкурса подведут в августе 2021 года.
Победители награждаются дипломами.
Горадминистрацией установлены следующие критерии:
- техническое cостояние общедомового имущества,
- состояние и содержание придомовой территории,
- наличие энергосберегательных мероприятий,
- раздельный сбор мусора, наличие контейнерной площадки закрытого типа,
- наличие плана мероприятий, направленного на улучшение качества проживания,
- отсутствие задолженности за ЖКУ.
Власти уверены, что традиционный городской конкурс стимулирует повышение качества содержания МКД, пропагандирует лучший опыт по управлению многоквартирными домами, а в результате улучшаются условия жизни владимирцев.