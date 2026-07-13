Пострадавших нет.

Специалисты экстренных ведомств закончили обследование территории в областном центре, где ранее упал беспилотник. Угроза для жизни и здоровья людей полностью ликвидирована.Горожане, которых ранее вывели из здания, получили разрешение вернуться в свои квартиры. Ситуация остается спокойной.Напомним, ранее мы писали об инциденте с беспилотником в областном центре. Тогда обломки аппарата выбили стекла в жилом доме, но в помещении никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Из здания временно вывели 39 человек, в том числе 8 детей, а спецслужбы оцепили и обследовали прилегающую территорию.