В итоге с санатория взыскали неустойку за пользование денежными средствами в сумме 4628 рублей, еще 3000 рублей за моральный вред и оштрафовали санаторий на 139 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

В декабре 2019 года владимирец за 271 тысячу рублей купил путёвку на двоих в Крым. В договоре было прописано, что клиент может не позднее чем за три рабочих дня до выезда отказаться от услуги и вернуть деньги.В марте началась пандемия коронавируса и мужчина отправил по электронной почте просьбу о возврате средств. Турфирма пообещала перевести их в течение 10 дней, но свои кровные путешественник так и не получил. Больше того, из ответного письма выяснилось, что бронирование перенесено в одностороннем порядке.По закону, туроператор должен был вернуть мужчине, которому исполнилось 65 лет, уплаченную за продукт сумму в течение 90 дней. Однако в добровольном порядке компания отказалась возвращать деньги.Фрунзенский районный суд частично удовлетворил требования туриста. В итоге с санатория взыскали неустойку за пользование денежными средствами в сумме 4628 рублей, еще 3000 рублей за моральный вред и оштрафовали санаторий на 139 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.