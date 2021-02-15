В одном из дворов Южно-Сахалинска компания подростков устроила драку со стрельбой. Сперва школьники стреляли по двери подъезда, затем стали целиться в ребят помладше. Выяснилось, что все ..

В одном из дворов Южно-Сахалинска компания подростков устроила драку со стрельбой. Сперва школьники стреляли по двери подъезда, затем стали целиться в ребят помладше. Выяснилось, что все было не так страшно, как казалось на первый взгляд. Полиция провела проверку и установила, что школьники были вооружены игрушечным пистолетом, передает . Однако для самого стрелка история может закончиться постановкой на учет – ранее он был замечен за употреблением запрещенных препаратов.