Эксперт по проблемам сна, предприниматель в сфере медицины рассказала, почему не стоит игнорировать храп и как от него избавиться.

Эксперт по проблемам сна, предприниматель в сфере медицины рассказала, почему не стоит игнорировать храп и как от него избавиться.Сотнимиллионов человек на планете страдают от остановки дыхания во сне. В медицинеэто называется синдромом апноэ. Признаками заболеваниями являются громкий храп,повышенная дневная утомляемость и раздражительность. Все это может привести ктяжелым заболеваниям, в частности удваивается риск инсультов. Поэтому, необходимо начать лечение как можно раньше,уверена Виктория Домбровская, специалист по здоровому сну, владелица крупнойкомпании-дистрибьютора аппаратов для лечения апноэ, автор научных статей, членжюри Международной премии Successful Ladies Awards и победительница BestBusiness Awards в номинации “Инновации вмедицинском бизнесе”. Узнали у эксперта, чем опасен диагноз и как лечитьзаболевание.Когда храп не безобиден?Храпможет доставить немало неудобств всем: и тем, кто пытается заснуть рядом, итому, кто издает звуки. Однако нарушитель ночного спокойствия шумит не потому,что сладко спит. Громкое всхрапывание может быть признаком кратковременнойостановки дыхания. Это происходит из-за перекрытия верхних дыхательных путейили нарушения их функционирования, отмечает эксперт по здоровому сну ВикторияДомбровская. Она уже много лет специализируется на лечении апноэ. Заниматьсяэтой проблемой начала еще в 1999 году, когда работала медсестрой в больницеТоронто. Тогда она обратила внимание, что в клинику обращается очень многопациентов с этим диагнозом.Опасностьапноэ заключается в том, что при каждом прекращении дыхания организм неполучает достаточного количества кислорода, что может привести к снижениюкачества сна, усталости днем, а в более тяжелых случаях – к серьезнымзаболеваниям, таким как гипертония, инсульт или даже инфаркт.“Важно обращать внимание на такиесимптомы и, в случае их наличия, обратиться к специалисту для диагностики иназначения эффективного лечения. Ведь здоровый сон – залог общего благополучияи хорошего самочувствия”,– объясняет Виктория Домбровская.Недосып,возникающий у пациентов с диагнозом апноэ, не менее опасен, чем вызванные им заболевания. На фоне этогоможет страдать концентрация внимания, память и общее самочувствие. Но болезньможно успешно победить и дышать полной грудью во время сна, если неотмахиваться от проблемы.Чтобыпомочь как можно большему количеству пациентов, Виктория решила открыть своюмедицинскую компанию, специализирующуюся налечении апноэ и проблемах сна. Сейчас это не только крупный медицинскийцентр, но и один из ведущих дистрибьюторов аппаратов, которые помогают боротьсяс недугом – СиПАП-машин (от англ. CPAP –Continuous Positive Airway Pressure – Постоянное положительное давление вдыхательных путях – Ред.). Это специальное оборудование, которое сжимаеткислород и во время сна через маски беспрерывно подает его в легкие. Такимобразом человек дышит в течение ночи и отлично высыпается. Сейчаспредпринимательнице доверяют свою продукцию ведущие мировые поставщикиоборудования: ResMed, Phillips Respironics, Fisher&Paykel.Здоровый сон – доступнееБлагодаряусилиям врачей и ученых сейчас о болезни апноэ знают все больше пациентов. Этопозволяет вовремя начать лечение –СиПАП-терапию. И если раньше это было возможно только поднепосредственным контролем врачей в клинике, которые проверяли правильно ли подключен аппарат, плотно липрилегает маска и следили за показателями, то теперь лечение гораздо доступнее.И во многом благодаря Виктории Домбровской. Она первой в этой сфере внедрилавиртуальные медицинские консультации, а также разработала методикусамостоятельного подключения СиПАП-аппарата. Решение эксперт разработала во времяпандемии, когда многие потеряли сон не только из-за тревожного фона, а получитьконсультацию специалиста в условиях самоизоляции было весьма сложно, не говоряо возможности приобретения СиПАП-машины для коррекции режима сна.Технологичноерешение Виктории Домбровской стало выходом в сложившейся тогда ситуации и досих пор помогает пациентам начать лечение быстрее и даже на дому. Ее методудаленной терапии апноэ стал прорывом в СиПАП-терапии: специалистыпредварительно на основе онлайн-консультаций настраивают необходимые параметрыпод конкретного пациента, например, выставляют нужное давление, а установитьаппарат помогают при помощи видеосвязи сотрудники компании.“Конечно, это позволило намдотянуться до наших пациентов, и оказать своевременную помощь. Особенно этокасается жителей удаленных районов и маломобильных граждан”,– поясняет Виктория.Методика удаленного подключения аппарата, разработаннаяДомбровской, предусматривает интеграцию с онлайн-платформами и мобильнымиприложениями. Таким образом, врачи могут удаленно в режиме реального времениконтролировать все настройки подключения: правильно ли надета маска, какподключен шланг для подачи воздуха и уровень давления на дыхательные пути.Кроме того, специалисты всегда на связи, в случае возникновения проблем.Распространение метода удаленноголечения проблем снаВнедрив удаленную настройку СиПАП-машин, Виктория Домбровскаяпроанализировала все данные по использованию аппаратов. На их основе онасоздала в 2020 году руководство по удаленной настройке и мониторингуоборудования. Оно включает в себя не только правила подключению и эксплуатации,но и видеоуроки: что такое апноэ, как самостоятельно распознать болезнь, как еелечить с помощью СиПАП-аппарата и как правильно выбрать маску. Вся информация воткрытом доступе и пользуется большой популярностью. Об интересе со стороныпациентов и врачей свидетельствует количество просмотров: к середине 2023 года– 6 847 на сайте и 2 706 просмотров в поисковых страницах. Сайт компании,благодаря решениям Виктории, занял 1 место в рейтинге Google, а продажиоборудования выросли на 70 %. Методику начали копировать конкуренты. Ее авторуверена, что идея получит дальнейшее развитие.“Я думаю, чтовозможности удаленного подключения аппаратов для лечения апноэ и наблюдения запациентами при помощи современныхтехнологий будет интегрированы в телемедицину, которая сегодня активноразвивается”,– добавляет специалист-сомнолог.Таким образом, медицинская помощь стала все более индивидуальнойи удобной. Новый подход к лечению проблем со сном, не требующий физическогопосещения больниц, расширил возможности медицины. Информацию о методеудаленного лечения и наблюдения апноэ Виктория Домбровская начала публиковать вкрупных научных изданиях, таких как The Science Times – в нем размещают статьио новейших технологиях в медицине и прорывных методах лечения. На материалы ееисследований теперь опираются лучшие врачи мира, используя информацию в своейпрактике.Виктория Домбровская за инновации в медицине получила главнуюнаграду Международной премии Best Business Awards. Сейчас ееметод удаленного лечения апноэ используют более 10 тысяч пациентов, и эта цифрабудет только расти. Виктория планирует расширять географию присутствия компаниина зарубежные рынки. Ведь проблемы со сном испытывают все больше жителейпланеты.