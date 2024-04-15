Эксперт по проблемам сна, предприниматель в сфере медицины рассказала, почему не стоит игнорировать храп и как от него избавиться.
Эксперт по проблемам сна, предприниматель в сфере медицины рассказала, почему не стоит игнорировать храп и как от него избавиться.
Сотни
миллионов человек на планете страдают от остановки дыхания во сне. В медицине
это называется синдромом апноэ. Признаками заболеваниями являются громкий храп,
повышенная дневная утомляемость и раздражительность. Все это может привести к
тяжелым заболеваниям, в частности удваивается риск инсультов. Поэтому, необходимо начать лечение как можно раньше,
уверена Виктория Домбровская, специалист по здоровому сну, владелица крупной
компании-дистрибьютора аппаратов для лечения апноэ, автор научных статей, член
жюри Международной премии Successful Ladies Awards и победительница Best
Business Awards в номинации “Инновации в
медицинском бизнесе”. Узнали у эксперта, чем опасен диагноз и как лечить
заболевание.
Когда храп не безобиден?
Храп
может доставить немало неудобств всем: и тем, кто пытается заснуть рядом, и
тому, кто издает звуки. Однако нарушитель ночного спокойствия шумит не потому,
что сладко спит. Громкое всхрапывание может быть признаком кратковременной
остановки дыхания. Это происходит из-за перекрытия верхних дыхательных путей
или нарушения их функционирования, отмечает эксперт по здоровому сну Виктория
Домбровская. Она уже много лет специализируется на лечении апноэ. Заниматься
этой проблемой начала еще в 1999 году, когда работала медсестрой в больнице
Торонто. Тогда она обратила внимание, что в клинику обращается очень много
пациентов с этим диагнозом.
Опасность
апноэ заключается в том, что при каждом прекращении дыхания организм не
получает достаточного количества кислорода, что может привести к снижению
качества сна, усталости днем, а в более тяжелых случаях – к серьезным
заболеваниям, таким как гипертония, инсульт или даже инфаркт.
“Важно обращать внимание на такие
симптомы и, в случае их наличия, обратиться к специалисту для диагностики и
назначения эффективного лечения. Ведь здоровый сон – залог общего благополучия
и хорошего самочувствия”,
– объясняет Виктория Домбровская.
Недосып,
возникающий у пациентов с диагнозом апноэ, не менее опасен, чем вызванные им заболевания. На фоне этого
может страдать концентрация внимания, память и общее самочувствие. Но болезнь
можно успешно победить и дышать полной грудью во время сна, если не
отмахиваться от проблемы.
Чтобы
помочь как можно большему количеству пациентов, Виктория решила открыть свою
медицинскую компанию, специализирующуюся на
лечении апноэ и проблемах сна. Сейчас это не только крупный медицинский
центр, но и один из ведущих дистрибьюторов аппаратов, которые помогают бороться
с недугом – СиПАП-машин (от англ. CPAP –
Continuous Positive Airway Pressure – Постоянное положительное давление в
дыхательных путях – Ред.). Это специальное оборудование, которое сжимает
кислород и во время сна через маски беспрерывно подает его в легкие. Таким
образом человек дышит в течение ночи и отлично высыпается. Сейчас
предпринимательнице доверяют свою продукцию ведущие мировые поставщики
оборудования: ResMed, Phillips Respironics, Fisher&Paykel.
Здоровый сон – доступнее
Благодаря
усилиям врачей и ученых сейчас о болезни апноэ знают все больше пациентов. Это
позволяет вовремя начать лечение –
СиПАП-терапию. И если раньше это было возможно только под
непосредственным контролем врачей в клинике, которые проверяли правильно ли подключен аппарат, плотно ли
прилегает маска и следили за показателями, то теперь лечение гораздо доступнее.
И во многом благодаря Виктории Домбровской. Она первой в этой сфере внедрила
виртуальные медицинские консультации, а также разработала методику
самостоятельного подключения СиПАП-аппарата. Решение эксперт разработала во время
пандемии, когда многие потеряли сон не только из-за тревожного фона, а получить
консультацию специалиста в условиях самоизоляции было весьма сложно, не говоря
о возможности приобретения СиПАП-машины для коррекции режима сна.
Технологичное
решение Виктории Домбровской стало выходом в сложившейся тогда ситуации и до
сих пор помогает пациентам начать лечение быстрее и даже на дому. Ее метод
удаленной терапии апноэ стал прорывом в СиПАП-терапии: специалисты
предварительно на основе онлайн-консультаций настраивают необходимые параметры
под конкретного пациента, например, выставляют нужное давление, а установить
аппарат помогают при помощи видеосвязи сотрудники компании.
“Конечно, это позволило нам
дотянуться до наших пациентов, и оказать своевременную помощь. Особенно это
касается жителей удаленных районов и маломобильных граждан”,
– поясняет Виктория.
Методика удаленного подключения аппарата, разработанная
Домбровской, предусматривает интеграцию с онлайн-платформами и мобильными
приложениями. Таким образом, врачи могут удаленно в режиме реального времени
контролировать все настройки подключения: правильно ли надета маска, как
подключен шланг для подачи воздуха и уровень давления на дыхательные пути.
Кроме того, специалисты всегда на связи, в случае возникновения проблем.
Распространение метода удаленного
лечения проблем сна
Внедрив удаленную настройку СиПАП-машин, Виктория Домбровская
проанализировала все данные по использованию аппаратов. На их основе она
создала в 2020 году руководство по удаленной настройке и мониторингу
оборудования. Оно включает в себя не только правила подключению и эксплуатации,
но и видеоуроки: что такое апноэ, как самостоятельно распознать болезнь, как ее
лечить с помощью СиПАП-аппарата и как правильно выбрать маску. Вся информация в
открытом доступе и пользуется большой популярностью. Об интересе со стороны
пациентов и врачей свидетельствует количество просмотров: к середине 2023 года
– 6 847 на сайте и 2 706 просмотров в поисковых страницах. Сайт компании,
благодаря решениям Виктории, занял 1 место в рейтинге Google, а продажи
оборудования выросли на 70 %. Методику начали копировать конкуренты. Ее автор
уверена, что идея получит дальнейшее развитие.
“Я думаю, что
возможности удаленного подключения аппаратов для лечения апноэ и наблюдения за
пациентами при помощи современных
технологий будет интегрированы в телемедицину, которая сегодня активно
развивается”,
– добавляет специалист-сомнолог.
Таким образом, медицинская помощь стала все более индивидуальной
и удобной. Новый подход к лечению проблем со сном, не требующий физического
посещения больниц, расширил возможности медицины. Информацию о методе
удаленного лечения и наблюдения апноэ Виктория Домбровская начала публиковать в
крупных научных изданиях, таких как The Science Times – в нем размещают статьи
о новейших технологиях в медицине и прорывных методах лечения. На материалы ее
исследований теперь опираются лучшие врачи мира, используя информацию в своей
практике.
Виктория Домбровская за инновации в медицине получила главную
награду Международной премии Best Business Awards. Сейчас ее
метод удаленного лечения апноэ используют более 10 тысяч пациентов, и эта цифра
будет только расти. Виктория планирует расширять географию присутствия компании
на зарубежные рынки. Ведь проблемы со сном испытывают все больше жителей
планеты.