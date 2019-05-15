Россия 1 не смогла подобрать слов, чтобы прокомментировать ситуацию с Евровидением. Для нашей страны это просто неприемлемый формат, народ до сих пор в шоке.

"Россия 1" не смогла подобрать слов, чтобы прокомментировать ситуацию с "Евровидением". Для нашей страны это просто неприемлемый формат, народ до сих пор в шоке.Целующиеся мужчины в кадре крайне озаботили россиян. В самом центре скандала оказался федеральный канал.Судя по всему, руководители "России-1" не меньше остальных ошарашены произошедшим. Пресс-служба заявила, что они не могут прокомментировать случившееся. Тем временем трансляция до сих пор доступна на сайтеИсточник "Говорит Москва" поведал, что все не так однозначно. По его словам, "Россия-1" не может менять оригинальную трансляцию. Значит, гей-скандала невозможно было избежатьв любом случае.Напомним, инцидент произошел накануне. Во время прямой трансляции в кадр попали два целующихся мужчины. Это произошло во время выступления израильской певицы Даны Интернэшнл.Как писали , такой поворот событий грозит "России-1" штрафом от 50 тысяч до одного миллиона рублей. И если окажется, что при трансляции "Евровидения" не был указан возрастной ценз, то это можно трактовать как пропаганду однополых отношений среди несовершеннолетних.