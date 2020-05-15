В Санкт-Петербурге агрессивный мужчина ударил в лицо работника метро в ответ на просьбу надеть защитную маску. Инцидент произошел 14 мая в вестибюле станции Нарвская. Пострадавший написал ..

В Санкт-Петербурге агрессивный мужчина ударил в лицо работника метро в ответ на просьбу надеть защитную маску. Инцидент произошел 14 мая в вестибюле станции "Нарвская".Пострадавший написал заявление в полицию. Злоумышленника задержали в тот же день. Оказалось, что мужчина в прошлом был судим за хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".Напомним, с 12 мая в Санкт-Петербурге действует масочный режим. Жители обязаны носить средства индивидуальной защиты во всех общественных местах, передает газета "Петербургский дневник".