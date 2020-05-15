Звезда сериала Папины дочки поправилась на карантине. Лиза
Арзамасова стала больше готовить.
Звезда сериала "Папины дочки" поправилась на карантине. Лиза
Арзамасова стала больше готовить.
Артистка призналась, что в последнее время ее беспокоят "бурундучьи
щечки", которые у нее выросли за время самоизоляции. Более того, по словам Лизы
Арзамасовой, лишние килограммы отложились и в других "особо мягких местах".
Знаменитость отметила, что периодически делает упражнения, однако толку от них мало, ведь ее питание изменилось. "Но я никогда столько не
готовила и не успевала столько всего съесть", – поведала звезда сериала "Папины
дочки". Артистка подчеркнула, что у нее, наверное, впервые за долгое время есть
полноценные завтрак, обед и ужин.
Добавим, ранее в интервью Лиза сказала, что старается не
ограничивать себя в еде. Какие-либо запреты на этот счет знаменитость не
приемлет, так как, по ее мнению, они делают человека несчастным.
"Я просто люблю ту еду, которую принято называть здоровой, и
знаю свою норму: сколько нужно съесть, чтобы чувствовать себя и сытой, и легкой",
– отметила артистка. Если же Лиза решает съесть что-либо вредное, то затем обязательно "наказывает" себя походом в фитнес-клуб.
14 Май 2020 в 7:38 PDT
Спортом Арзамасова занимается всегда, когда у нее выдается
такая возможность. Утром артистка делает зарядку, а вечером приходит в зал. любит ранние пробежки. Напомним, сериал "Папины
дочки" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала .