Звезда сериала Папины дочки поправилась на карантине. Лиза Арзамасова стала больше готовить.

Звезда сериала "Папины дочки" поправилась на карантине. ЛизаАрзамасова стала больше готовить.Артистка призналась, что в последнее время ее беспокоят "бурундучьищечки", которые у нее выросли за время самоизоляции. Более того, по словам ЛизыАрзамасовой, лишние килограммы отложились и в других "особо мягких местах".Знаменитость отметила, что периодически делает упражнения, однако толку от них мало, ведь ее питание изменилось. "Но я никогда столько неготовила и не успевала столько всего съесть", – поведала звезда сериала "Папиныдочки". Артистка подчеркнула, что у нее, наверное, впервые за долгое время естьполноценные завтрак, обед и ужин.Добавим, ранее в интервью Лиза сказала, что старается неограничивать себя в еде. Какие-либо запреты на этот счет знаменитость неприемлет, так как, по ее мнению, они делают человека несчастным."Я просто люблю ту еду, которую принято называть здоровой, изнаю свою норму: сколько нужно съесть, чтобы чувствовать себя и сытой, и легкой",– отметила артистка. Если же Лиза решает съесть что-либо вредное, то затем обязательно "наказывает" себя походом в фитнес-клуб.14 Май 2020 в 7:38 PDTСпортом Арзамасова занимается всегда, когда у нее выдаетсятакая возможность. Утром артистка делает зарядку, а вечером приходит в зал. любит ранние пробежки. Напомним, сериал "Папиныдочки" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала .