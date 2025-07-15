Об этом сообщили в минздраве Владимирской области.

Во втором роддоме Владимира проводится масштабный ремонт, направленный на повышение качества медицинской помощи и улучшение условий для будущих мам.Общая стоимость реконструкции составляет 63 миллиона рублей. Руководство Минздрава области лично ознакомилось с ходом работ, которые включают в себя обновление родовых залов, палат и фасада здания.На модернизацию внутренних помещений из областного бюджета было направлено свыше 42 миллионов рублей. В рамках ремонта каждая палата будет оснащена современными системами медицинского кислородоснабжения, новыми санузлами и душевыми кабинами.Одновременно ведется реконструкция внешнего облика здания. На обновление фасада и входных групп дополнительно выделено 21 миллион рублей из областной казны. Несмотря на активную стройку, медицинское учреждение продолжает оказывать помощь будущим мамам в обычном режиме. Для этого медицинский персонал использует резервные помещения и временные кабинеты. Руководство регионального здравоохранения отметило высокое качество технического оснащения роддома и комфортную обстановку для рожениц. Представители ведомства подчеркнули, что после завершения ремонта условия в учреждении станут еще лучше.Ремонт, финансируемый из областного бюджета, проходит под личным контролем губернатора. Уже в ближайшем будущем в роддоме будет создана еще более комфортная и современная обстановка для пациенток и медицинского персонала.