В суд на суздальцев подал автор фотографии.

Администрация Суздаля попала под суд из-за того, что в отчете использовала фотографии столичного фотографа.Материал, размещенный на сайте суздальской администрации, рассказывал о предстоящих работах и фото служило обычной иллюстрацией.Однако автор не давал разрешения на использование своего фото и подал в суд иск на 200 тысяч рублей. Даже удаление фотографии не помогло, потому что она осталась в архиве. Чиновники заявляли, что фото было в свободном доступе, а авторство нигде не указывалось.В итоге арбитражный суд принял решение удовлетворить иск автора на 10 тысяч рублей.