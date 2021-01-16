В эту субботу во Владимирской области немного потеплеет. Однако синоптики предупреждают о сильном снегопаде.

субботу,16 января, в регионе будет пасмурно, ожидается сильный снег, местами метели. На дорогах гололедица. Температура воздуха днём во Владимире от 11 до 13 градусов мороза, по области -10...-15. Ветер северный 6-12 м/с, атмосферное давление 740 мм ртутного столба.Такие погодные явления повышают риски возникновения ЧС и происшествий. Возможны заторы на федеральных и местных дорогах, ДТП, аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, падение снега с крыш .При возникновении опасной ситуации и угрозы для жизни следует обращаться по номерам 101 и 112.