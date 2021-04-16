Нарушителя привлекли к административной ответственности. Возбуждены уголовные дела.

В Муроме пьяный водитель «ВАЗ 2112» устроил гонки с полицией по улицам города. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.По информации ведомства, 4 апреля в дежурную часть поступило сообщение о неадекватом водителе. В течение часа сотрудники ГИБДД обнаружили машину и потребовали от лихача остановиться. Однако мужчина проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться. Ускользнуть от полицейских не получилось. Муромлянина задержали.Выяснилось, что 33-летний местный житель взял ключи от машины у своего приятеля и втайне от него поехал покататься.Нарушителя привлекли к административной ответственности. Возбуждены уголовные дела.Сообщается, что это не первый подобный «залёт» фигуранта.