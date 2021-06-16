Введение обязательной вакцинации для 60% сотрудников сферы услуг Москвы – законное и своевременное решение. Об этом заявил глава Общественного совета при МВД России, доктор юридических наук Анатолий Кучерена.

Введение обязательной вакцинации для 60% сотрудников сферы услуг Москвы – законное и своевременное решение. Об этом заявил глава Общественного совета при МВД России, доктор юридических наук Анатолий Кучерена.Необходимо осознавать, что права граждан не должны создавать угрозу для жизни и здоровья других, сказал эксперт. По его словам, работающие в сфере услуг люди должны понимать, что их деятельность предполагает контакты с большим количеством людей. "И они не должны им навредить", – подчеркнул Кучерена.Решение об обязательной вакцинации работников сферы услуг Москвы юрист назвал оправданным и актуальным. Такая мера направлена на то, чтобы работодатели стимулировали сотрудников делать прививки, уверен эксперт.Он напомнил о законе от 1999 года, согласно которому отказавшихся от вакцинации сотрудников могут отстранить от работы без сохранения заработной платы. Слова Кучерены приводит Агентство городских новостей "Москва".Обязательная вакцинация в некоторых сферах обоснована, заявил президент коллегии адвокатов Павел Астахов. Он напомнил, что в России прививку от коронавируса сделали лишь 10% населения, тогда как в США этот показатель достиг 70%, а в Европе люди стоят в очередях за дефицитными вакцинами.«Давайте очнемся и посмотрим на наше законодательство. Наше законодательство сегодня имеет две статьи в УК, которые преследуют людей, которые заражают других за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. У нас щадят власти, уговаривают", – отметил юрист.Декларация прав человека и пакт о гражданских правах человека в данной ситуации будут на стороне властей, считает эксперт. Пандемия – особая ситуация, которая допускает ограничение даже конституционных прав, сказал юрист в комментарии газете "Аргументы и факты".Он напомнил о норме Конституции России, в которой сказано о возможном ограничении прав человека для защиты и обеспечения безопасности большинства. Главный санитарный врач страны обязан реагировать на сложившуюся ситуацию, убежден Астахов.В среду, 16 июня, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. опубликовано на официальной странице столичного управления Роспотребнадзора. Решение принято в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19.Речь идет о работниках торговли, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бытовых услуг, прачечных химчисток, сотрудниках культурных, выставочных, просветительских, развлекательных, зрелищных мероприятий, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров и прочих. До 15 августа 60% сотрудников должны получить второй компонент вакцины.