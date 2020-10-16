РУСАДА и Союз биатлонистов России ведут расследование, но спортсмен уже отстранен.

Владимирский биатлонист Алексей Слепов почти наверняка будет дисквалифицирован антидопинговыми службами. Причиной стал пропуск спортсменом трех допинг-тестов в течение календарного года. РУСАДА и Союз биатлонистов России ведут расследование, но спортсмен уже отстранен.Система ADAMS, которая отслеживает все допинг-тесты элитный спортсменов, выставила Слепову третий "флажок" за пропуск очередного забора материалов, сообщает издание News.Ru со ссылкой на источник в федерации биатлона Санкт-Петербурга.Сам Слепов, отвечая на вопрос о ситуации, был немногословен: "Жду новостей от РУСАДА. Готов к разным вариантам исхода дела, но хотелось бы еще побегать. Всю информацию я изложил в объяснительных для антидопинговых служб и СБР".Напомним, Алексей Слепов, уроженец Владимирской области, мастер спорта России по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России по биатлону. Трёхкратный чемпион Европы и двукратный чемпион России в спринте и индивидуальной гонке.