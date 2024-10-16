37-летний житель Владимира, который пытался убить сожительницу, но не смог, проведет 4 года в исправительной колонии строгого режима. Такой приговор вынес Ленинский райсуд. Преступление

37-летний житель Владимира, который пытался убить сожительницу, но не смог, проведет 4 года в исправительной колонии строгого режима. Такой приговор вынес Ленинский райсуд. Преступление мужчина совершил 18 марта этого года, рассказали в пресс-службе суда. В тот день владимирца, живущего в общежитии, позвали в гости соседи. Когда он пришел, то увидел среди приглашенных свою 37-летнюю бывшую.