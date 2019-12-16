Супругу музыканта Владимира Преснякова заподозрили в беременности. Наталья Подольская спровоцировала подобные слухи свежим видеороликом со своим участием.

Супругумузыканта Владимира Преснякова заподозрили в беременности. Наталья Подольская спровоцировалаподобные слухи свежим видеороликом со своим участием.Домыслы о том, что артистка может ждатьвторого ребенка разлетелись по Сети после публикации кадров, на которых певица готовитсяк концерту. Наталья Подольская показала, как обычно проходят ее сборы передвыходом на сцену.Материал дополняется