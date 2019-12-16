Супругу
музыканта Владимира Преснякова заподозрили в беременности. Наталья Подольская спровоцировала
подобные слухи свежим видеороликом со своим участием.
Супругу
музыканта Владимира Преснякова заподозрили в беременности. Наталья Подольская спровоцировала
подобные слухи свежим видеороликом со своим участием.
Домыслы о том, что артистка может ждать
второго ребенка разлетелись по Сети после публикации кадров, на которых певица готовится
к концерту. Наталья Подольская показала, как обычно проходят ее сборы перед
выходом на сцену.
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