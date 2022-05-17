Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам тюрьмы. В этот срок включили годы, на которые экс-главу управления Т осудили ранее. Об этом сообщает ..

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам тюрьмы. В этот срок включили годы, на которые экс-главу управления "Т" осудили ранее. Об этом сообщает .Помимо этого, суд обязал обвиняемого выплатить дополнительно штраф в 500 млн рублей. Как отмечает , суд признал Захарченко виновным в получении взяток на протяжении 10 лет от ОПГ. По данным следствия, общая сумма взяток составила 1,4 млрд рублей.