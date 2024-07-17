В Собинском районе коров спасают от жары с помощью вентилятора и душа Вентилятор и душ теперь...и...

В Собинском районе коров спасают от жары с помощью вентилятора и душаВентилятор и душ теперь...и в коровнике. Так от зноя стадо спасают в СПК имени Ленина Собинского района. От изнурительной июльской жары страдают и животные.В жару более 300 голов здесь - в окружении водяного тумана. Капли воды охлаждают поверхность тела и не дают пересохнуть корму. Систему орошения включают уже при температуре выше 15 градусов. Если температура воздуха чуть ниже - достаточно вентиляторов.С апреля по октябрь в рацион бурёнкам добавляют минералы. В жару коровы начинают обильно потеть и пить больше воды. От чего испытывают ложную сытость и меньше едят. В итоге перегрев провоцирует у бурёнок стресс, падают удои. Впрочем, о дискомфорте животное сигнализирует сразу.Любовь Герасимова, начальник цеха животноводства СПК имени Ленина:- Первые признаки - корова начинает часто дышать, она уже не отдыхает, не лежит, больше находится в стоячем состоянии. Получается скопление коров около поилок, скученность реже подходит к кормовому столу. Здесь их еще раз остужают, охлаждают, я думаю, им приятно от такой процедуры.