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<a href="https://33live.ru/novosti/17-07-2024-zhitel-melenkovskogo-rajona-izbil-suprugu-do-smerti-za-to-chto-ona-slishkom-dolgo-byla-v-gostyax.html" target="_blank">Житель Меленковского района избил супругу до смерти за то, что она слишком долго была в гостях</a> - Трагедия произошла 14 июля в деревне Ратново. Туда разгневанный супруг приехал к своей жене, которая была в гостях у знакомых. Мужчине не понравилось, что возлюбленная уже две ночи не приходит