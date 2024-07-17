Трагедия произошла 14 июля в деревне Ратново. Туда разгневанный супруг приехал к своей жене, которая была в гостях у знакомых. Мужчине не понравилось, что возлюбленная уже две ночи не приходит
Трагедия произошла 14 июля в деревне Ратново. Туда разгневанный супруг приехал к своей жене, которая была в гостях у знакомых. Мужчине не понравилось, что возлюбленная уже две ночи не приходит домой. Как сообщил источник «Шестого канала», 40-летняя женщина гостила в соседней деревне, в доме, где проживает пожилой мужчина и его сын. Все трое, вместе с