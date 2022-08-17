С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153974 владимирцев

Во Владимирской области на 17 августа выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 человек. Ещё 13 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 8 - в Ковровском, 9 - в Петушинском, 6 - в Кольчугинском, 9 - в Александровском, 5 - в Юрьев-Польском, 9 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском, ЗАТО Радужный и Киржачском, 0 – в Собинском, Гороховецком и Селивановском, 4 - в Камешковском и в Меленковском, 2 – Вязниковском, 5 - в Суздальском районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153974 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41810 заболевших во Владимире, 18147 - в Ковровском районе и 16949 - в округе Муром.