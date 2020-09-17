Президент России Владимир Путин наградил заместителя редседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом За заслуги перед Отечеством III степени, передает . Политик в разные ..

Президент России Владимир Путин наградил заместителя редседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, передает . Политик в разные годы занимал должность президента страны, а также премьер-министра. Отметим, Дмитрий Мевдедев уже обладает орденом "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.