Суд признал 37-летнего жителя региональной столицы виновным в финансировании экстремистской деятельности.

Суд признал 37-летнего жителя региональной столицы виновным в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Фигурант являлся приверженцем идеологии организации, признанной экстремисткой на территории России. Осуждённый совершил 7 денежных переводов, чтобы поддержать данное сообщество. Отмечается, что уголовное дело в отношении владимирца было возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками регионального УФСБ и УЭБиПК УМВД России по Владимирской области.Суд назначил гражданину штраф в 500 тыс. рублей.